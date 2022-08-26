spot_img
26 августа, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыПредставлен новый трейлер экшена Atomic Heart

Представлен новый трейлер экшена Atomic Heart

Atomic Heart

На трансляции Xbox в рамках выставки Gamescom 2022 был представлен новый трейлер экшена Atomic Heart от московской студии Mundfish.

В ролике показали целый ряд локаций, но большую его часть посвятили оружию и сверхспособностям главного героя. Он умеет использовать телекинез, стрельбу зарядами воды и электричества, защитное силовое поле и возможность замораживать противников.

Также в ролике были показаны различные враги, например, гигантские шарообразные роботы и хищные растения, принявшие форму гуманоидов (или, наоборот, захваченные растениями человеческие тела). В качестве саундтрека звучит ремикс «Звездного лета» Аллы Пугачевой.

События в игре разворачиваются в альтернативном мире, где СССР достиг огромного технологического могущества. Главный герой — агент КГБ с позывным П-3, расследующий происшествие на научно-исследовательской базе.

Релиз Atomic Heart на ПК и консолях запланирован на конец 2022 года, но точной даты пока нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяGoogle показал работу нейросети RawNeRF, которая устраняет «шум» на фотографиях
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,165ФанатыМне нравится
992ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»