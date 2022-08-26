На трансляции Xbox в рамках выставки Gamescom 2022 был представлен новый трейлер экшена Atomic Heart от московской студии Mundfish.
В ролике показали целый ряд локаций, но большую его часть посвятили оружию и сверхспособностям главного героя. Он умеет использовать телекинез, стрельбу зарядами воды и электричества, защитное силовое поле и возможность замораживать противников.
Также в ролике были показаны различные враги, например, гигантские шарообразные роботы и хищные растения, принявшие форму гуманоидов (или, наоборот, захваченные растениями человеческие тела). В качестве саундтрека звучит ремикс «Звездного лета» Аллы Пугачевой.
События в игре разворачиваются в альтернативном мире, где СССР достиг огромного технологического могущества. Главный герой — агент КГБ с позывным П-3, расследующий происшествие на научно-исследовательской базе.
Релиз Atomic Heart на ПК и консолях запланирован на конец 2022 года, но точной даты пока нет.
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