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6 августа, 2022
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Представлен ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition с сенсорным OLED-экраном и Ryzen 6000H

Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition

Компания Xiaomi представила ноутбук Notebook Pro 14 Ryzen Edition, который оснащен процессорами серии Ryzen 6000H. Дизайн устройства не отличается от базовой версии.

Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen Edition оборудован 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном разрешением 2.8K с частотой обновления 90 Hz. Яркость составляет 600 кд/м2, заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Панель покрыта стеклом AG, устраняющим блики.

Ноутбук получил 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 512 Gb на твердотельном накопителе PCIe 4.0.

Цена устройства начинается с отметки 870 долларов, в продаже с 8 августа.

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