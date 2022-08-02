Представлен ноутбук MSI Storm Tank Pro GP76: Core i7-12700H и GeForce RTX 3080Ti

Компания MSI выпустила новый игровой ноутбук Storm Tank Pro GP76. Устройство оборудовано 17,3-дюймовым экраном разрешением 2,5K с частотой обновления изображения 240 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка подключения двух дисплеев.

Storm Tank Pro GP76 оборудован процессором Intel Core i7-12700H 12-го поколения, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080Ti, 16 Gb оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем NVMe PCIe (GEN4x4) емкостью 1 Tb. Система охлаждения Cooler Boost 5 включает два вентилятора и шесть тепловых трубок.

В оснащение входят сетевая карта Wi-Fi 6E, качественная стереосистема, клавиатура SteelSeries с подсветкой и программное обеспечение MSI Center для настроек. Вес ноутбука составляет 2,9 кг.

MSI Storm Tank Pro GP76 доступен в Китае по цене 2510 долларов.

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