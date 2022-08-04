Представлен корпус для ПК со встроенным аквариумом

Китайская компания MetalFish выпустила необычный корпус для ПК со встроенным аквариумом. Модель называется Y2 Fish Tank Chassis. Это позволит пользователю любоваться рыбками и «чувствовать себя расслабленным и спокойным» во время работы.

Корпус позволяет вместить материнскую плату Micro- или Mini-ITX. Его размеры составляют 370 х 250 х 290 мм. Внутри корпуса достаточно места для размещения процессорного кулера высотой в 90 мм, а максимальная длина видеокарты составляет 200 мм. Для питания необходим блок 1U или FlexATX.

Компания не сообщает как реализована система охлаждения. Аквариум с лампой расположен над отсеком, куда устанавливаются компьютерные комплектующие и насколько комфортно будут себя чувствовать рыбки – неизвестно. Корпус оснащен встроенной RGB-подсветкой, в комплекте есть пульт управления.

Цена составляет 75 долларов, новинка уже доступна в Китае.

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