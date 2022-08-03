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3 августа, 2022
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Представлен Infinix Hot 12 Pro: экран 90 Hz, 8 Gb ОЗУ и камера 50 Мп за 140 долларов

Infinix Hot 12 Pro

Компания Infinix представила в Индии бюджетную модель смартфона под названием Hot 12 Pro. Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с низким разрешением HD+, но с высокой частотой обновления 90 Hz.

В основе Hot 12 Pro лежит процессор SoC Unicoc T616, объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 64 или 128 Gb. Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

В оснащение смартфона входят аккумулятор на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой, слот для двух SIM-карт, порт USB-C и 3,5-мм разъем. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Толщина устройства — 8,42 мм, вес — 191 гр.

Infinix Hot 12 Pro доступен в синем, черном, зеленом и белом цветах корпуса за 140 долларов.

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