Представлен игровой флагман Lenovo Legion Y70: экран 144 Hz и Snapdragon 8+ Gen 1

Компания Lenovo представила в Китае флагманский игровой смартфон Legion Y70. Корпус устройства выполнен из авиационного алюминия и получил металлическую раму. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+ и частотой обновления до 144 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Пиковая яркость панели достигает 1000 нит.

Lenovo Legion Y70 построен на базе мощного процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Применяется высокоэффективная система охлаждения с крупной испарительной камерой. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп датчик (OIS), 13 Мп (сверхширокоугольный объектив) и 2 Мп сенсор глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 68 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменным пользовательским интерфейсом ZUI 14.

Lenovo Legion Y70 будет доступен покупателям в цветовых исполнениях Ice White, Titanium Grey и Flame Red. Цены на смартфон: 8/128 Gb – 438 долларов, 12/256 Gb – 496 долларов, 16/512 Gb- 629 долларов. Новинка поступит в продажу 22 августа.

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