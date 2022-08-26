Представлен гибридный ноутбук HP Dragonfly Folio G3

Компания HP представила трансформируемый ноутбук Dragonfly Folio G3. Специальное крепление позволяет сдвинуть экран вперед, благодаря чему ноутбук превращается в планшет.

На выбор покупателей устройство комплектуется IPS-дисплеем или OLED с диагональю 13,5 дюйма. В топовой версии применяется панель формата 3К с разрешением 3000 × 2000 пикселей и соотношением сторон 3:2. Есть поддержка сенсорного управления и пера HP Dragonfly Folio Pen.

Ноутбук предлагает процессор Core i5 или Core i7 12-го поколения с графическим ускорителем Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe NVMe — до 2 Tb.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 53 Вт·ч. Dragonfly Folio G3 оснащается адаптерами Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) и Bluetooth 5.2, двумя портами Thunderbolt 4, аудиогнездом на 3,5 мм, 8 Мп камерой, аудиосистемой B&O с четырьмя динамиками и клавиатурой с подсветкой. Опционально возможна установка сотового модема 4G или 5G. В качестве операционной системы может применяться Windows 11 Home или Windows 11 Pro. Габариты составляют 296,4 × 234,3 × 17,9 мм, вес — 1,4 кг.

HP Dragonfly Folio G3 уже доступен для заказа по цене от 2300 долларов.

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