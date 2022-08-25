Представлен FPV-дрон DJI Avata с поддержкой видео 4K/120 fps

Компания DJI представила новый FPV-дрон DJI Avata. Новинка оснащена CMOS-матрицей оптического формата 1/1,7 (7,6х5,7 мм), которая позволяет снимать фотографии с разрешением 48 Мр, видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду, а также видео в формате 2.7K с частотой до 120 кадров в секунду. Перед датчиком находится сверхширокоугольный объектив с углом обзора до 1550 и фиксированной диафрагмой f/2.8. Дрон также получил поддержку цветового профиля D-Cinelike для более гибких рабочих процессов постобработки. Видео стабилизируется с помощью технологии DJI RockSteady и DJI HorizonSteady. Первый сводит к минимуму общее дрожание камеры, а второй сохраняет ровность горизонта изображения. DJI Avata поддерживает запись на карты памяти формата microSD, а также имеет 20 Gb встроенной памяти.

Вместе с новым дроном компания представила очки DJI Goggles 2 и контроллер DJI Motion, которые разработаны специально для дронов FPV. DJI Goggles 2 — это видеогарнитура нового поколения, которая меньше и легче своего предшественника. В гарнитуре используется экран Micro OLED с регулируемой диоптрией и сенсорная панель. DJI Goggles 2 подключаются к DJI Avata с помощью технологии передачи DJI O3+, которая обеспечивает прямую трансляцию видео в формате 1080p со скоростью до 100 кадров в секунду. Задержка передачи составляет всего 30 миллисекунд, а гарнитура работает на максимальном расстоянии 10 км. DJI Motion Controller — это новое устройство управления полетом, которое позволяет пилотам выполнять точные движения дрона с помощью ручного управления.

Новые функции и режимы полета делают DJI Avata одним из самых мощных дронов FPV, не требующего кастомизации или установки дополнительного оборудования. Имеется новая специальная функция экстренного торможения и зависания, которая останавливает дрон и удерживает его на месте в любое время во время полета. Failsafe Return to Home — еще одна функция, которая автоматически вернет дрон в точку запуска одним нажатием кнопки или в случае, если батарея вот-вот разрядится. Другие функции включают систему геозонирования DJI GEO 2.0, бортовую систему приемника DJI AirSense ADS-B и технологию DJI AeroScope.

В наличии бортовая система инфракрасных датчиков и система нижнего обзора, которая использует две камеры для лучшей навигации по окрестностям. Встроенные режимы полета включают нормальный (N), ручной (M) и спортивный (S). В обычном режиме Avata будет работать, как и все другие дроны DJI, используя спутниковую навигацию и/или визуальное позиционирование, чтобы дрон устойчиво вел себя в небе.

Ручной режим, который работает только с пультом дистанционного управления DJI FPV, позволяет полностью контролировать дрон, обеспечивая захватывающий опыт FPV. Спортивный режим представляет собой комбинацию двух предыдущих режимов, которые предлагают функции безопасности нормального режима, предоставляя пользователям больше контроля, например, в ручном режиме.

Управление DJI Avata осуществляется с помощью фирменного приложения DJI Fly. Приложение Virtual Flight от DJI также можно использовать в качестве симулятора для ознакомления новых пилотов с элементами управления и общими принципами работы дронов DJI.

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Цена дрона без очков и контроллера составляет 629 долларов. Комплект Avata Pro-View Combo, который включает в себя сам дрон Avata, Goggles 2 и Motion Controller оценен в 1388 долларов. Комплект Fly Smart, включающий дрон Avata, очки FPV Goggles V2 и Motion Controller, стоит 1168 долларов. Дополнительный комплект Fly More Kit доступен по цене в 279 долларов и будет включать в себя две интеллектуальные летные батареи Avata и один концентратор для зарядки батарей Avata.