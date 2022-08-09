Представлен электрокроссовер Avatr 11: мощность 578 л.с, запас хода 680 км и HarmonyOS

Китайская компания AVATR, совместное предприятие техногиганта Huawei, производителя топливных элементов CATL и Changen Automobile, представила в Китае мощный электрический кроссовер Avatr 11.

Электрокроссовер построен на платформе EP1, длина кузова составляет 4880 мм, ширина — 1970 мм, а высота 1601 мм при колесной базе 2975 мм. Автомобиль получил стильные 21- или 22-дюймовые диски с 4-поршневыми тормозными суппортами Brembo.

Avatr 11 оснащен двумя электродвигателями мощностью 265 и 313 л.с. с общим крутящим моментом 650 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,98 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

В базовой версии электрокар питается от аккумуляторной батареи емкостью 90,38 кВтч, который обеспечит запас хода в 555 км. Топовая модель имеет аккумулятор на 116,79 кВтч, что позволяет проехать на одном заряде 680 км. Avatr 11 поддерживает быструю зарядку мощностью 240 кВт – за 10 мин. запас хода увеличивается на 200 км.

Автомобиль имеет 4- и 5-местную компоновку. На центральной консоли установлены три экрана. Основной имеет диагональ 15,6 дюйма, мультимедийная система работает под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei. Также есть два 10,25-дюймовых экрана – панель приборов и экран пассажира. Стереосистема состоит из 14 динамиков и 12-канального усилителя.

В Avatr 11 установлена интеллектуальная система вождения AVATRANS. Он включает в себя 34 различных датчика, в том числе 3 лазерных дальномера. Система поддерживает помощь при смене полосы движения, обнаружение пешеходов, распознавание сигналов светофора. Для работы некоторых функций требуется подписка.

Avatr 11 предлагается в семи расцветках кузова: белоснежной, темно-серой, красной, чисто белой, туманно-зеленой, светло-серой и черной. Цена в Китае стартует с отметки 51800 долларов. Топовая версия — 88 865 долларов. Поставки моделей с запасом хода 555 км начнутся в декабре этого года, а комплектации с запасом хода 680 км — в 2023 году.

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