Представлен доступный субфлагман Moto S30 Pro

Помимо складного смартфона Razr 2022 и флагмана X30 Pro компания Motorola представила субфлагманский смартфон S30 Pro. Аппарат оснащен 10-битным OLED-экраном диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Hz. Заявлена поддержка HDR10+, DCI-P3 и DC Dimming.

Moto S30 Pro построен на базе процессора Snapdragon 888+, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb. Смартфон получил тройную основную камеру: 50 Мп (f/1.9, OIS), 13 Мп (широкоугольная, f/2.2, автофокус, угол обзора 123°) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4400 мАч. Есть поддержка быстрой 68-ваттной зарядки, способной восполнить 50% заряда за 10 мин. Также смартфон оснащен LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, GPS, NFC, USB-C, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Работает новинка на базе операционной системы Android 12 в с графической оболочкой MYOS 4.0.

Задняя крышка аппарата доступна в двух вариантах: кожаная и стеклянная. Габариты кожаной модели составляют 158,48 х 71,99 х 7,45 мм, а стеклянной — 158,48 х 71,99 х 7,68 мм. Вес — 167 и 172 гр. соответственно.

Цены на Moto S30 Pro:

8/128 Gb – 326 долларов;

12/256 Gb – 400 долларов;

12/512 Gb – 430 долларов.

Смартфон будет доступен в синем и черном цветах корпуса. Продажи в Китае стартуют сегодня.

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