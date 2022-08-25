Представлен 4K-монитор ASUS ROG Swift PG27UQR с частотой обновления 160 Hz

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Swift PG27UQR. Устройство оснащено 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 3840 х 2160 пикселей, частотой обновления 160 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м² (сертификация DisplayHDR 600). Обеспечивается 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Заявленное время отклика матрицы составляет 1 мс (GtG). Есть поддержка технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC.

Набор интерфейсов включает два порта HDMI 2.1, два разъема DisplayPort 1.4, концентратор USB и стандартное аудиогнездо на 3,5 мм.

ASUS также анонсировал монитор Strix XG32AQ с диагональю 32 дюйма. Модель обладает разрешением QHD (2560 × 1440), частотой обновления 175 Hz и временем отклика в 1 мс (GtG).

Дата начала продаж и цены пока не уточняются.

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