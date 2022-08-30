Павел Дуров анонсировал новые форматы ссылок в Telegram

Павел Дуров анонсировал появление в Telegram новых форматов выделенных ссылок типа username.t.me (в дополнение к t.me/username). Ссылки уже работают во всех браузерах. Также он сообщил, что привлекательные имена пользователей в Telegram можно будет купить с аукциона.

«Что касается ценных коротких имен пользователей, то наиболее эффективным и справедливым способом их распределения представляется аукцион. Таким образом, те, кто приобретет эти привлекательные ссылки, будут мотивированы использовать их по назначению и приносить пользу нашим пользователям оригинальным контентом, размещенным на узнаваемых адресах t.me», — отметил предприниматель.

Кроме того, Дуров прокомментировал ситуацию насчет того, что Telegram начал отзывать неактивные публичные адреса у некоторых каналов:

«В середине августа мы отозвали все юзернеймы Telegram, которые были привязаны к неактивным в течение года каналам. Мы постепенно вернем 99% этих адресов в публичное пользование, но на этот раз с алгоритмическими и геолокационными ограничениями, чтобы они достались тем, кому они действительно нужны, а не только избранным».

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