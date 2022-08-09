Panasonic и Nikon прекратили производство компактных цифровых камер

Японские компании Panasonic и Nikon прекратили производство недорогих компактных цифровых камер, сообщает Nikkei Asia.

В 1990-х годах компактные цифровые камеры пользовались большим спросом на мировом рынке. Согласно данным Ассоциации камер и продуктов для обработки изображений (CIPA), в 2008 году мировые поставки фотоаппаратов достигли отметки в 110 млн. устройств. Рынок стал довольно быстро падать после выхода в свет смартфонов со встроенными цифровыми камерами. Глобальные поставки упали на 97% по сравнению с 2008 годом и составили всего 3,01 млн. единиц в 2021 году. Пользователи стали отдавать предпочтение смартфонам, а не фотоаппаратам.

На фоне падения рынка крупные японские компании остановили создание новых недорогих цифровых фотокамер. Panasonic еще в 2019 году прекратил производство фотокамер дешевле 370 долларов и не планирует возобновлять их производство.

«Мы остановили разработку любых новых моделей, которые можно заменить смартфоном», — сказал представитель компании.

Nikon останавливает выпуск линейки камер Coolpix. В настоящее время японский производитель предлагает только две модели с качественными объективами, но компания «внимательно следит за рыночными тенденциями», чтобы определить объемы производства в будущем.

Согласно Nikkei Asia, компании планируют сосредоточить свои ресурсы на беззеркальных камерах, которые стали популярными благодаря более продвинутым цифровым технологиям. Подобные решения ранее также приняли Fujifilm и Canon.

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