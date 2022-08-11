OPPO представил фитнес-браслет Band 2 и TWS-наушники Enco Air 2i

Компания OPPO представила две новинки — фитнес-браслет Band 2 и бюджетные беспроводные наушники Enco Air 2i.

OPPO Band 2 – выступает конкурентом представленному пару месяцев тому назад Xiaomi Mi Band 7. Устройство оснащено изогнутым 1,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402 х 256 пикселей. Он характеризуется максимальной яркостью 500 кд/м2, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает около 200 тем оформления.

Гаджет базируется на платформе Apollo 3.5, он получил 8 Mb оперативной памяти (PSRRAM) и 128 Mb флеш-памяти. Емкость аккумуляторной батареи составляет 200 мА·ч. Заявленная автономность — до 14 дней в зависимости от интенсивности использования. Поддерживается магнитная зарядка.

Модель оснащена пульсометром, получила датчик уровня кислорода в крови (SpO2) и отслеживает качество сна. Есть поддержка более 100 спортивных режимов, шесть из которых определяются автоматически. Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM. Габариты составляют 45,3 x 29,1 x 10,6 мм, вес самого браслета – 20 гр, вместе с ремешком – 33 гр.

Цена фитнес-браслета OPPO Band 2 в Китае составляет 37 долларов, NFC-версия – 44 долларов. В продаже с 19 августа.

TWS-наушники OPPO Enco Air 2i получили 10-мм драйверы с титановым напылением. Есть поддержка интерфейса Bluetooth 5.2, обеспечивается работа с кодеками AAC и SBC Bluetooth. Применяется шумоподавление на базе алгоритмов ИИ при звонках. Обеспечивается воспроизведение звука в диапазонах частот от 20 Hz до 20 kHz.

Корпус наушников защищен от пота и брызг (IPX4), а управление воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных панелей. Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью по 40 мА·ч, а футляр — на 460 мА·ч. Производитель заявляет о наличии игрового режима с низкой задержкой, автономности до 7 ч воспроизведения музыки, а с учетом подзарядки от кейса — до 28 часов.

Новинка представлена в двух вариантах цветового оформления — черном и белом. Цена в Китае составляет 22 доллара, в продажу OPPO Enco Air 2i поступят 16 августа.

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