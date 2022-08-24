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24 августа, 2022
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OPPO показал технологию создания 3D-аватаров

OPPO

Команда OPPO Digital Avatar Lab представила технологию сканирования человека и создания его анимированной трехмерной модели.

В опубликованном видео показано, как несколько смартфонов OPPO Find X5 Pro снимает человека одновременно с разных сторон. На основе полученных данных генерируется трехмерная виртуальная модель.

Виртуальный аватар имеет своеобразный скелет, который позволяет ему двигаться. Отсканированная модель девушки с точностью повторила движения танцора. Для этого система отслеживает ряд критических точек на теле человека.

Технология нуждается в доработке: качество виртуального аватара и анимация его движений не совсем реалистична.

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