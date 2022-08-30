OPPO A57s – доступный смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой на 33 Вт

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня A57s. Аппарат получил 6,56-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+, частотой обновления 60 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м2. Экран занимает 89,8% площади фронтальной поверхности корпуса.

В основе OPPO A57s лежит процессор MediaTek Helio G35, в состав которого входят графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем 4G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 Gb, емкость встроенной – 64 Gb. Есть поддержка карт памяти microSD. Основная камера включает датчики на 50 Мп, 2 Мп и светодиодную вспышку. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки SuperVOOC. В оснащение смартфона также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C, стереодинамики и разъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен в боковой части корпуса. Аппарат работает на Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

Сведений о цене и сроках начала продаж нет. Предположительно, цена OPPO A57s составит около 199 евро.

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