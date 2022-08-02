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2 августа, 2022
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OnePlus выпустил TWS-наушники Nord Buds CE за 29 долларов

OnePlus Nord Buds CE

Ассортимент компании OnePlus пополнился полностью беспроводными наушники Nord Buds CE. Новинка выполнена в формате вкладышей.

OnePlus Nord Buds CE

Наушники оснащаются 13,4-мм динамическими драйверами с диафрагмой из титана, настроенными для обеспечения мощных басов и воспроизведения частотного диапазона от 20 до 20 000 Hz.

Есть поддержка Bluetooth 5.2 и кодеков AAC и SBC. При работе со смартфонами OnePlus и при активации игрового режима время задержки снижается до 94 мс. OnePlus Nord Buds CE не предлагают активного шумоподавления, но заявлено так называемое «шумоподавление AI для звонков».

Время автономной работы заявлено на уровне 4,5 часов беспрерывного воспроизведения аудио и 3 часа телефонных звонков. С учетом зарядного кейса общая автономность достигает 20 часов. Функция быстрой зарядки позволяет за 10 минут восполнить энергии на 81 минут воспроизведения. Каждый из наушников весит 3,5 грамма, а кейс — 33 грамма.

OnePlus Nord Buds CE выпускаются в белом и сером цветах по цене 29 долларов. Продажи начнутся 4 августа.

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