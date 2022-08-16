OnePlus выпустил проводные наушники Nord с разъемом 3,5 мм

Компания OnePlus выпустила новые проводные наушники Nord Wired Earphones с разъемом 3,5 мм.

Наушники оборудованы 9,2-мм излучателями с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Hz до 20 kHz. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX4. Длина соединительного кабеля составляет 1.2 мм, на котором расположен пульт управления для приема/отклонения телефонных вызовов, переключения треков и взаимодействия с голосовым ассистентом на смартфоне.

Для портативности и удобного управления звуком каждый наушник оснащен магнитным креплением. Разъединив наушники, можно активировать воспроизведение музыки, скрепив их вместе, — поставить проигрывание треков на паузу.

Покупателям будет предложен только черный вариант цветового исполнения. Наушники будут поставляться с тремя парами силиконовых ушных вкладышей. Цена OnePlus Nord Wired Earphones составляет 19,99 евро.

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