spot_img
16 августа, 2022
spot_img
ДомойAVАкустические системыOnePlus выпустил проводные наушники Nord с разъемом 3,5 мм

OnePlus выпустил проводные наушники Nord с разъемом 3,5 мм

OnePlus Nord

Компания OnePlus выпустила новые проводные наушники Nord Wired Earphones с разъемом 3,5 мм.

OnePlus Nord

Наушники оборудованы 9,2-мм излучателями с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Hz до 20 kHz. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IPX4. Длина соединительного кабеля составляет 1.2 мм, на котором расположен пульт управления для приема/отклонения телефонных вызовов, переключения треков и взаимодействия с голосовым ассистентом на смартфоне.

Для портативности и удобного управления звуком каждый наушник оснащен магнитным креплением. Разъединив наушники, можно активировать воспроизведение музыки, скрепив их вместе, — поставить проигрывание треков на паузу.

Покупателям будет предложен только черный вариант цветового исполнения. Наушники будут поставляться с тремя парами силиконовых ушных вкладышей. Цена OnePlus Nord Wired Earphones составляет 19,99 евро.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

 

Предыдущая статьяSamsung Galaxy Buddy 2: экран 120 Hz, Snapdragon 750G и 50 Мп камера
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
995ЧитателиЧитать
3,139ЧитателиЧитать
720ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»