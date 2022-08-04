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4 августа, 2022
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OnePlus показал интерфейс OxygenOS 13

OnePlus OxygenOS 13

Компания OnePlus показала новый пользовательский интерфейс OxygenOS 13, созданный под переход на Android 13 (релиз ожидается этой осенью).

Оболочка получила дизайн, который компания называет акваморфным (aquamorphic design). В его основе лежит синий цвет Klein Blue, предлагаются скругленные минималистичные иконки, смягченные шрифты и широкое разнообразие форм и текстур. Виджеты будут показывать больше информации при долгом нажатии на них.

Разработчики переработали лончер, систему AI-контроля производительности, что позволило повысить скорость установки приложений на 20% и их запуска на 10%, улучшили работу Always On Display, в том числе за счет эксклюзивного партнерства со Spotify, режима Zen, а также добавили Spatial Audio (объемное звучание в высоком разрешении). Кроме того, OxygenOS 13 получила улучшения безопасности и конфиденциальности.

Когда ожидается релиз OxygenOS 13 – не сообщается, известно, что система будет доступна «скоро». Первыми в 2022 году новую прошивку получат смартфоны OnePlus 10 Pro и 10T.

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