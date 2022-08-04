OnePlus Nord 20 SE: 50 Мп камера и зарядка мощностью 33 Вт за 199 долларов

Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня Nord 20 SE. Аппарат получил 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1612 x 720 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/м2.

В основе Nord 20 SE лежит процессор MediaTek Helio G35, в состав которого входят графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 64 Gb (есть возможность расширения картой microSD).

Двойная основная камера включает датчики на 50 Мп и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. В оснащение также входят WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Аппарат использует OxygenOS 12.1 на основе Android 12.

Цена OnePlus Nord 20 SE составляет 199 долларов – это самый доступный смартфон бренда. Старт продаж запланирован на 12 августа.

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