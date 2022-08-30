Образование, бизнес, гейминг: в каких отраслях в 2022 году чаще всего голосуют на блокчейне

В первой половине 2022 года образовательные учреждения чаще других организаций применяли онлайн-голосование на блокчейне. Этот тренд наблюдается в целом в мире. Такие выводы сделали эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав результаты работы платформы Polys*. Доля выборов, проведённых учебными заведениями с его помощью, составила 57%. На втором месте по миру — коммерческие компании, их доля достигла 14%, увеличившись по сравнению с 2021 годом в два раза.

Бизнес использует Polys для различных целей: для выборов руководящего состава, определения победителей в номинациях и корпоративных конкурсах, решения внутренних вопросов, таких как выбор активности для тимбилдинга, организация конференций или определение даты возвращения в офис. Также платформу применяют для сбора отзывов сотрудников о продуктах и сервисах компаний и принятия решений о том, как их усовершенствовать. Интересно, что в 2022 году в числе пользователей Polys появились геймеры. Им платформа помогает выбирать лидеров или лучших игроков, а также названия команд.

Популярность голосования на блокчейне значительно выросла с начала пандемии, когда по всему миру вводились ограничения на проведение офлайновых мероприятий, и остаётся на стабильно высоком уровне. Несмотря на снятие многих ограничений, людям по-прежнему удобнее принимать коллективные решения удалённо, в том числе в формате онлайн-голосования.

«Пользователи Polys оценили возможности приложения и воспринимают его не только как удобную опцию в период пандемийных ограничений, но и как надёжный инструмент для решения широкого спектра задач, — комментирует Даниил Капцан, руководитель Polys. — Мы продолжим развивать наш продукт, чтобы он оставался столь же полезным, сохраняя свои ключевые преимущества — конфиденциальность и безопасность голосования».

В 2022 году система цифрового голосования Polys второй год подряд вошла в список наиболее надёжных продуктов в области цифровой демократии в отчёте Digital Democracy Report. Этот отчёт готовит Solonian Democracy Institute. Его специалисты отметили простой интерфейс решения и его способность гарантировать тайну голосования.

Больше информации о системе можно найти по ссылке: https://ru.polys.me/.

* Решение компании для дистанционного голосования на блокчейн. Данные анонимизированной статистики системы Polys по всему миру.