Новый геймплей экшен-хоррора The Callisto Protocol

В рамках игровой выставки Gamescom 2022, на презентации Opening Night Live, было показано более 35 игр, среди которых Lies of P, и Hogwarts Legacy, и The Callisto Protocol, и The Outlast Trials, и New Tales from the Borderlands, и Dead Island 2 и другие.

В новом геймплее The Callisto Protocol показали несколько сцен с главным героем, Джейкобом Ли в техническом отсеке космической тюрьмы. В одном фрагменте можно увидеть, как работает прибор GRP, позволяющий манипулировать гравитацией и превращать противников в живой щит.



К монстрам можно будет подходить со спины и постепенно избавляться от них. Чудища будут мутировать — в ролике, например, один мутант отращивает себе отстреленную голову.

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря. Игры выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az