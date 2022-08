Nothing Phone (2) artıq inkişaf mərhələsindədir — ilk xüsusiyyətlər açıqlandı

Nothing şirkəti bu yaxınlarda özünün ilk smartfonunu, Nothing telefonunu (1) təqdim edib, hansı ki, ilk növbədə şəffaf arxa panellə və qeyri-adi işıqlandırmayla fərqlənirdi. İndi məlum olub ki, şirkət artıq Nothing Phone (1) kimi arxa paneli olmayan ikinci smartfonu hazırlayır (yəni şüşədən hazırlanan).

Qeyd etmək lazımdır ki, Nothing Phone (2) xüsusiyyətlərinin əksəriyyəti Nothing Phone (1) ilə eynidir. Model eyni displey, eyni platforma və kameralara sahib olacaq. Smartfon Android 12 ilə təchiz ediləcək və IP53 standartına uyğun olaraq nəm və tozdan qorunacağı gözlənilir.

Nothing Phone (2) simsiz şarjı dəstəkləməyəcək, standart versiya isə eyni sürətə sahib olacaq — 33W, batareya 4500-dən 5000 mAh-a qədər artacaq. Baza konfiqurasiyası 6 GB RAM və 128 GB daxili yaddaş əldə etməlidir.

Smartfonun qiyməti 415 dollar olacaq.

Bizi Telegram kanalımızdan da izləyə bilərsiniz. https://t.me/infocity_az