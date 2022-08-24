Названа дата релиза экшен-RPG Dead Island 2

На Gamescom 2022 показали новый геймплейный и кинематографический трейлеры Dead Island 2. Кроме того, разработчики из студии Dambuster объявили дату релиза игры. События Dead Island 2 будут происходить в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, играбельных персонажей будет несколько и у каждого будет свой набор диалогов и реплик на все случаи жизни.

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Геймплей в Dead Island 2 в первую очередь сосредоточен на оружии ближнего боя, но игроки смогут использовать и огнестрельные виды. Зомби можно уничтожать не только при помощи различных видов оружия, но и голыми руками. Игроки смогут создавать ловушки для зомби, комбинируя различные предметы.

В Dead Island 2 необходимо активно двигаться во время боя, в том числе часто прыгать и уклоняться. В экшене есть шкала выносливости, но она расходуется довольно медленно, за счет чего игроку не нужно останавливаться и отдыхать каждые 15 сек.

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Dead Island 2 станет первой игрой с поддержкой функции Alexa Game Control, которая позволяет управлять при помощи голосовых команд ассистенту Alexa. С помощью этой опции игроки в том числе смогут менять оружие, устанавливать точки маршрута на карте и привлекать внимание зомби.

Премьера экшен-RPG Dead Island 2 состоится 3 февраля 2023 года. Вначале игра выйдет на ПК только в Epic Games Store.

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