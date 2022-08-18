Наушники Adidas RPT-02 SOL заряжаются от солнечного и искусственного света

Компания Adidas представила новую модель беспроводных полноразмерных наушников под названием RPT-02 SOL. Главной особенностью новинки стала возможность подзарядки от практически любого источника света, как естественного, так и искусственного.

Пластиковые элементы корпуса частично выполнены из переработанных материалов. Оголовье наушников изготовлено с применением гибких солнечных элементов, созданных по технологии Powerfoyle и нанесенных на пластик с помощью трафаретной печати. Благодаря технологии Powerfoyle наушники могут заряжаться в различных условиях, в том числе при искусственном освещении.

По заверению производителя, автономное время работы составляет 80 часов, а солнечная батарея, встроенная в дужку, будет постоянно пополнять заряд. В качестве альтернативы можно использовать порт USB Type-C — в этом случае АКБ полностью восстановит энергию за 2,5 часа.

Adidas RPT-02 SOL оснащены 45-мм динамическими драйверами с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Hz до 20 kHz и модулем Bluetooth 5.2 для сопряжения с источником сигнала. Предусмотрена защита от пота и брызг по стандарту IPX4. Вес составляет 256 гр.

Новинка будет доступна для покупки только в черном цвете по цене 229 долларов. В продажу поступит 23 августа.

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