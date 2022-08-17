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17 августа, 2022
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Nar удостоен престижной международной награды

Nar

Nar удостоен международной бизнес-премии «Stevie Awards». В этом году мобильный оператор стал единственной азербайджанской компанией, удостоенной награды «Stevie» в категории удовлетворенности клиентов. Жюри премии особо отметило лидерство Nar по Индексу лояльности клиентов (Net Promoter Score) на рынке мобильной связи Азербайджана за последние три года, а также многофункциональное приложение «Nar+».

Следует отметить, что «Stevie Awards» была учреждена в США в 2002 году, ее целью является награждение достижений компаний и частных лиц, работающих в сфере бизнеса по всему миру, и продвижение их в качестве положительного примера.

В результате независимых исследований, проведенных в 2019, 2020 и 2021 годах, Nar неизменно завоевывает высокую лояльность клиентов и известен в Азербайджане своей клиентоориентированной бизнес-политикой и доступными ценами.

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