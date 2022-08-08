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8 августа, 2022
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Nar представил первый в Азербайджане сервис eSIM с технологией идентификации личности

eSIM

Nar представил услугу eSIM, которая первой среди операторов мобильной связи использует технологию распознавания лиц. Благодаря этой услуге как существующие, так и новые абоненты могут получить номер eSIM онлайн, не покидая дома. Чтобы получить номер eSIM, вы можете перейти на страницу esim.nar.az, ввести необходимую информацию и активировать услугу с помощью QR-кода.

Отметим, что по сравнению с SIM-картами у этой услуги много преимуществ. eSIM избавляет от необходимости обращаться в службу поддержки по поводу повреждения, утери или дублирования номера, а также позволяет использовать дополнительный номер в телефоне.

Более подробную информацию о eSIM вы можете получить на странице esim.nar.az.

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