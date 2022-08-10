«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов

«Nar» принял участие во втором лагере «YAŞAT», организованном Фондом «YAŞAT» совместно с организацией “ASAN Könüllüləri” для детей шехидов. Основная цель проекта внести вклад в будущее детей шехидов и помочь им интегрироваться в общество. На 4-й неделе лагеря, «Nar» организовал интерактивный тренинг для детей связанный с мобильной связью.

После тренинга, проведенного руководителем отдела по связям с общественностью «Nar» Азизом Ахундовым, дети присоединились к дискуссии и задали свои вопросы связанные с этой сферой.