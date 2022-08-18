Началась регистрация на тренинги Центрf кибербезопасности Азербайджана

Начался процесс регистрации на тренинги, которые будут проведены Центром кибербезопасности Азербайджана, учрежденным в соответствии с соглашением, подписанным между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и израильским Университетом Технион. Граждане Азербайджана, достигшие 18 лет и владеющие английским языком, могут подать обращение на участие в тренингах в области кибербезопасности.

Отбор участников будет осуществляться в несколько этапов. На начальном этапе желающие принять участие в тренингах будут подавать обращения с помощью регистрации в онлайн-форме. Только зарегистрированные кандидаты будут иметь право участвовать в следующих этапах. Затем будут проверены способности логического и аналитического мышления кандидатов, их знания в сфере ИТ и уровень английского языка. А на последнем этапе с ними будет проведено собеседование, и 60 человек, успешно прошедших собеседование, получат право участвовать в тренингах.

Принятые в программу лица будут участвовать в тренингах, проводимых профессорско-преподавательским составом Университета Технион сроком на 6 месяцев. Преподавание будет проводиться на английском языке. Участники помимо получения знаний о сетях, программировании, операционных системах, будут специализироваться в различных направлениях в сфере кибербезопасности. Участники, успешно завершившие программу тренинга, получат сертификат Университета Технион и станут специалистом по кибербезопасности.

Кандидаты, желающие принять участие в тренинге, могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://cert.az/kibertehlukesizlik-telim-qeydiyyat.html и заполнив форму онлайн обращения. Крайний срок регистрации – 20 сентября 2022 года.

Отметим, что Центром кибербезопасности Азербайджана в ближайшие 3 года будут подготовлены более 1000 местных специалистов. Кроме того, в Центре предусматривается подготовка инструкторов, повышение знаний и навыков действующих специалистов, а также организация тренингов для руководящих лиц.

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