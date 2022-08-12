MSI представила MEG Ai1300P PCIE5 — первый в мире блок питания стандарта ATX 3.0

Компания MSI представила первый в мире блок питания MEG Ai1300P, который соответствует стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0. Он ориентирован на мощные сборки ПК с видеокартами следующего поколения и может выдерживать скачки мощности до 2600 Вт.

Стандарт ATX 3.0 для существующих блоков питания ввела компания Intel. Новый стандарт, в частности, поддерживает 16-контактный разъем питания 12VHPWR, который позволяет передавать до 600 Вт энергии по одному кабелю. В ATX 3.0 также представлен ряд новых характеристик питания с улучшенными показателями эффективности и надежности, а также гораздо более высокой устойчивостью к скачкам мощности.

Кроме того, стандарт ATX 3.0 вводит новый разъем питания PCIe 5.0 12VHPWR, который отличается от привычных 6- и 8-контактных разъемов использованием 16 контактного коннектора (по схеме 12+4). Многие современные блоки питания не имеют полной поддержки стандарта ATX 3.0 и поэтому требуют использования специального переходника, который позволит подключать три–четыре обычных 8-контаткных кабеля питания PCIe к одному новому разъему PCIe 5.0 12VHPWR. Блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5, в дополнение к нескольким традиционным 8-контактным разъемам PCIe оборудован отдельным 16-контактным разъемом PCIe 5.0 12VHPWR и новым кабелем PCIe 5.0.

По заверению MSI, новинка способна выдерживать кратковременные скачки мощности до 200% от номинальной и соответствовать всем стандартам тестирования Intel при непродолжительных перегрузках до 120%, 160% и 180%. Блок питания также получил сертификацию 80+ Platinum на соответствие высоким требованиям стандарта энергоэффективности.

Производитель пока не объявил цену и дату начала продаж блока питания.

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