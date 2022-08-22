MSI представил игровой ноутбук Bravo 15 B5E с AMD Ryzen 5000 и Radeon RX 6000M

Компания MSI представила игровой ноутбук Bravo 15 B5E, использующий аппаратную платформу AMD и ОС Windows 11 Home. Ноутбук оборудован 15,6-дюймовым дисплеем разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz.

В максимальной конфигурации Bravo 15 B5E оснащается 8-ядерным процессором Ryzen 7 5800H. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Gb. Применяется эффективная система охлаждения Cooler Boost. За обработку графики отвечает видеокарта AMD Radeon RX 6500M с 4 Gb памяти GDDR6.

Устройство оборудовано твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0, адаптерами Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и Gigabit Ethernet, стереофоническими динамиками и клавиатурой с подсветкой красного цвета. Установлена аккумуляторная батарея емкостью 53,5 Вт·ч. В оснащение также входят два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, разъем USB 3.2 Gen1 Type-C, порт USB 2.0, интерфейс HDMI, гнездо RJ45 для сетевого кабеля и стандартный аудиоразъем на 3,5 мм. Габариты составляют 359 × 259 × 24,95 мм, вес — 2,35 кг.

Цена игрового ноутбука MSI Bravo 15 B5E пока не сообщается.

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