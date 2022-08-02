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2 августа, 2022
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Motorola отменила презентацию смартфонов Moto Razr (2022) и X30 Pro с 200 Мп камерой

Motorola

Сегодня, 2 августа, компания Motorola должна была представить новый гибкий смартфон Moto Razr (2022), а также флагман Moto X30 Pro – первое устройство, оборудованное камерой с 200 Мп датчиком.

За считанные часы до анонса Чен Цзинь (Chen Jin), генеральный менеджер китайского подразделения Lenovo Mobile, опубликовал в социальной сети Weibo сообщение о том, что презентация не состоится. О причине данного решения ничего не говорится.

«С сожалением сообщаю вам, что презентация новых продуктов Moto, запланированная на сегодняшний вечер, отменена в силу определенных причин. Мы по-прежнему искренне надеемся представить всем новые продукты Moto», — заявил господин Цзинь.

СМИ предполагают, что причиной отмены показа новых устройств, скорее всего, стала напряженная ситуация вокруг Тайваня.

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