Motorola Edge (2022): экран 144 Hz, Dimensity 1050 и 50 Мп камера

Компания Motorola представила смартфон Edge (2022). Гаджет оборудован 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и 10-битной глубиной цвета. Есть поддержка HDR10+. Панель занимает 88,1% площади лицевой поверхности корпуса.

Motorola Edge (2022) – это первый аппарат на процессоре MediaTek Dimensity 1050, в состав которого входят графический ускоритель Arm Mali-610 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 256 Gb.

Тройная основная камера объединяет 50 Мп датчик (f/1.8, OIS), 13 Мп (широкоугольная, f/1.5, угол обзора 120°) и 2 Мп датчик глубины. Во фронтальной части располагается 32 Мп (f/2.45) селфи-камера.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки (30 Вт), беспроводной (15 Вт) и реверсивной беспроводной (5 Вт). В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C, стереофонические динамики и экранный сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP52. Габариты составляют 160,86 х 74,24 х 7,99 мм, вес – 170 гр. Новинка функционирует под управлением операционной системы Android 12.

Цена Motorola Edge (2022) в США составляет ориентировочно 599 долларов.

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