Moto X30 Pro: первый в мире смартфон с 200 Мп камерой

Вместе со складным смартфоном Razr 2022 компания Motorola представила флагманский смартфон Moto X30 Pro в классическом форм-факторе. Это первая в мире серийная модель с 200 Мп камерой (сенсор Samsung HP1, способный объединять 16 соседних пикселей в один большой с размером 2,56 мкм).

Moto X30 Pro получил изогнутый 6,7-дюймовый 10-битный OLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz, максимальной яркостью 1000 нит и поддержкой HDR10+. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основе смартфона лежит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Он получил большую систему охлаждения площадью 19 400 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная: 200 Мп (Samsung HP1, OIS), 50 Мп (широкоугольная, автофокус, угол обзора 117°) и 12 Мп (портретная, Sony IMX663, f/1.6, оптический зум 2х). Поддерживается съемка видео 8K @ 30 fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 60 Мп.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4610 мАч с поддержкой 125-ваттной зарядки. За 7 минут можно восполнить 50% заряда. Аппарат также поддерживает быструю 50-ваттную беспроводную зарядку. В оснащение также входят LTE, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, GPS, NFC, USB-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 161,7 x 73,5 x 8,39 мм, вес – 198,5 гр. Работает смартфона на на Android 12 с оболочкой MYUI 4.0.

Цены на Moto X30 Pro:

8/128 Gb – 519 долларов;

12/256 Gb – 593 доллара;

12/512 Gb – 638 долларов.

Смартфон поступит в продажу в Китае 17 августа.

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