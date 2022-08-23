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23 августа, 2022
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Министр Цифрового Развития и Транспорта Рашад Набиев провел встречу в Azercell

22 августа Рашад Набиев провел встречу с президентом и руководящим составом ООО «Azercell Telecom». Р.Набиев был ознакомлен с текущими отчетами о реализации стратегических инициатив Azercell и планах компании на будущее. В частности, министр ознакомился с масштабным проектом расширения и модернизации сети Azercell по всей стране с целью удовлетворения динамично растущих потребностей своих абонентов. Этот проект позволит увеличить пропускную способность сети 4G в Баку и на Абшеронском полуострове на 80% и на 75% — в регионах. При этом до сведения министра была доведена информация о ходе реализации проекта по расширению и модернизации сети на освобожденных территориях, где уже установлено более 80 новых базовых станций 4G и начала функционировать сеть по продажам и абонентским услугам компании.

Министр был проинформирован о продуктах и цифровых решениях, предоставляемых Azercell в соответствии с последними тенденциями телекоммуникационного рынка. К таким проектам относится Цифровая Карта Azercell — финтех-решение, позволяющее абонентам совершать цифровые платежи, сочетая финансовые возможности и возможности мобильной связи.

Что касается планов компании на будущее, министр был заверен, что Azercell продолжит реализацию своих инициативы, направленных на инвестирование в расширение и модернизацию инфраструктуры, а также по предоставлению инновационных цифровых решений для своих абонентов.

Министр поблагодарил команду Azercell за успешные проекты, реализованные компанией, и пожелал успехов в воплощении будущих планов.

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