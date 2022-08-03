Microsoft выпустил облегченную версию приложения Outlook для бюджетных Android-смартфонов

Компания Microsoft представила облегченную версию почтового клиента Outlook, которая рассчитана для владельцев бюджетных Android-смартфонов, а также для стран с дорогим или плохим интернетом.

Обычная версия Outlook для Android занимает около 80 Mb и медленно работает на устройствах с 0,5–1 Gb оперативной памяти. Outlook Lite занимает всего 5 Mb памяти и рассчитано на работу с устройствами, которые имеют 1 Gb ОЗУ и подключаются к интернету через 2G-сети.

Также программа оптимизирована для меньшего расхода заряда аккумулятора. При этом приложение сохранило большинство возможностей оригинальной версии. Поддерживаются синхронизация календаря и контактов Outlook, также можно воспользоваться аккаунтами Hotmail, MSN, Microsoft 365, Live, Microsoft Exchange Online.

Пока что приложение работает в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Индии, Мексике, Перу, Саудовской Аравии, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Турции и Венесуэле. В дальнейшем возможно включение в список новых стран, где есть сложности с интернетом.

Приложение Microsoft Outlook Lite можно скачать из Google Play или APKMirror.

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