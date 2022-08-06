Meta тестирует новую платформу прямых трансляций для инфлюенсеров под названием Super

Компания Meta начала тестирование новой видеостриминговой платформы Super, которая позволит инфлюенсерам вести прямые трансляции, получать с них доход и взаимодействовать с пользователями, пишет Business Insider.

Инфлюенсеры смогли заработать от 200 до 3 тыс. долларов за 30 мин. трансляции, сообщают источники издания.

Разработка платформы Super началась в конце 2020 года. Она имеет функционал, схожий с видеостриминговым сервисом Twitch. Зрители платят за доступ к функциям. Кроме того, можно оставить стримерам чаевые. Все доходы будут получать создатели контента.

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