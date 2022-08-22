Meizu Blus 2: TWS-наушники с ANC и защитой от воды

Компания Meizu представила беспроводные наушники Blus 2. Гарнитура оснащена 12-мм динамическими драйверами и модулем Bluetooth 5.2, задержка — около 50 мс.

Во время телефонных разговоров используется функция ENC, а при воспроизведении музыки — ANC с силой шумоподавления до 42 дБ. Для реализаций этих функций наушники получили четыре микрофона, специальный чип и алгоритм на основе искусственного интеллекта. Есть режим прозрачности.

Автономность составляет до 6,5 часов (с ANC – до 4,5 часов), общее максимальное время работы с подзарядкой от кейса — до 24 часов. Зарядка происходит по USB-C или беспроводным способом. Есть защита от пота и брызг по стандарту IPX5.

Беспроводные наушники Meizu Blus 2 доступны покупателям в единственной мятной расцветке. Цена в Китае составляет 44 доллара.

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