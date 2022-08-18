MediaTek T830: платформа для маршрутизаторов и мобильных точек доступа

Компания MediaTek представила платформу T830 с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка ориентирована на использование в 5G-модемах и другом сетевом оборудовании.

Платформа использует 4-нм процесс и содержит четырехъядерный процессор с ядрами Arm Cortex-A55, тактовая частота которых достигает 2,2 GHz. Она совместима с оперативной памятью LPDDR4X/LPDDR5 и накопителями стандарта eMMC 5.1. Платформа может работать с тремя шинами PCI-Express и USB 3.2, а также двумя интерфейсами USXGMI. MediaTek T830 оснащена модулем Bluetooth 5 и модемом MediaTek M80 (NSA/SA, до 7 Гбит/с, поддержка двух SIM-карт).

MediaTek T830 имеет встроенный механизм ускорения сети на аппаратном уровне и механизм ускорения сети Wi-Fi, обеспечивающие гигабитную пропускную способность для раздачи 5G-интернета через Ethernet или Wi-Fi без увеличения нагрузки на процессор. Она также поддерживает энергосберегающую технологию 5G UltraSave для снижения энергопотребления.

Список устройств, которые получат новую SoC, пока не раскрывается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az