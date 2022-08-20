MediaTek представил процессор Pentonic 700 для smart-телевизоров премиум-класса

Компания MediaTek представила процессор Pentonic 700 для smart-телевизоров премиального уровня. Новинка получила поддержку интеллектуальных технологий для улучшения качества изображения. Кроме того, платформа поддерживает дисплеи с высокой частотой обновления и современные интерфейсы, актуальные в связке с игровыми ПК и консолями нового поколения.

Процессор предназначен для создания ТВ-панелей формата 4К (3840 × 2160 пикселей) с частотой обновления 120 Hz. В играх допускается формирование 4К-изображения с частотой обновления 144 Hz.

В основе MediaTek Pentonic 700 лежат четыре ядра Arm Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,4 GHz и графический акселератор Arm Mali-G52 MC1. Реализована поддержка оперативной памяти DDR4-3200, флеш-памяти eMMC 5.1, интерфейсов HDMI 2.1, USB 3.2 Gen-1 и USB 2.0.

В состав процессора также включен блок искусственного интеллекта MediaTek AI для улучшения качества изображения. За повышение детализации и оптимизацию параметров отвечают технологии AI-Super Resolution 2.0, AI-Picture Quality Scene Recognition 2.0 и AI-Picture Quality Object Recognition 2.5.

Отмечается аппаратное декодирование видео с поддержкой стандартов HEVC (H.265), VVC (H.266), AV1 и AVS3. Есть поддержка HDR-стандартов Dolby Vision IQ, BBC HLG, HDR10, HDR10+/10+ Adaptive/Gaming, а также Dolby Atmos, DTS Master HD, DTS Virtual X и MPEG-H Audio. Процессор может применяться в связке с чипом беспроводной связи MediaTek Filogic Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7.

Ожидаются, что первые smart-телевизоры с новым процессором должны появиться на рынке к концу этого года.

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