Mastercard празднует запуск GooglePay в Азербайджане

Mastercard возглавляет процессы цифровизации платежей в Азербайджане, делая цифровую трансформацию частью повседневной жизни. Безналичный Азербайджан (Cashless Azerbaijan) – программа, которая была запущена несколько лет назад, — полностью изменила финансовый ландшафт, сделав платежные процессы прозрачными, простыми, и укрепила экономику страны. Бесконтактные платежи стали популярными в Азербайджане вместе с ростом доверия к технологиям.

В то время как смартфоны стали больше, чем средство связи и используются людьми, чтобы посещать различные мероприятия, обедать, теперь они еще и превратились в держателей карт лояльности и банковских карт.

Авшар Гюрдал, Генеральный директор Mastercard по Турции и Азербайджану, заявил, что количество платежных карт удвоилось с момента запуска программы «Безналичный Азербайджан». «Мы полны решимости привести Азербайджан к безналичному будущему. Поэтому все наши проекты и планы служат созданию инфраструктуры цифрового и безналичного будущего. С начала пандемии мы реализовали в стране ряд проектов, что привело к увеличению количества безналичных платежей и повышению уровня информированности и доверия среди конечных пользователей. Объем операций посредством POS-терминалов увеличился с 2,6 млрд до 11 млрд манатов, доля электронной коммерции выросла с 9% до 30%. Такой темп роста означает более чем 10-кратное увеличение объемов электронной коммерции за последние 4 года. Если проанализировать последние пол столетия, то последующие 5 лет обещают масштабные изменения. Так, в 2025 году, почти половина населения страны будет пользоваться мобильным интернетом, 85% всех интернет-соединений будет осуществляться посредством смартфонов, а до 2025 года ожидается подключение около миллиона дополнительных мобильных пользователей. В странах с высоким уровнем проникновения мобильной бесконтактной связи, общий объем бесконтактных платежей достиг 90 процентов. Должен отметить, что 82% POS-устройств в Азербайджане принимают бесконтактные платежи, и смартфоны тоже являются POS-устройством. Как и в Шамахе, где мы запустили свой проект, бесконтактные карты и смартфоны также станут средством оплаты в общественном транспорт».

С сегодняшнего дня владельцы Mastercard в Азербайджане смогут добавлять свои карты в Google Wallet и расплачиваться с помощью своих телефонов Android и других смарт-устройств, везде, где принимаются бесконтактные платежи.

«Google Wallet — это быстрый, простой и безопасный способ оплаты с помощью любого телефона Android или умного смарт – устройства», — говорит Дженни Ченг, вице-президент и генеральный директор Google Wallet. «Нажмите и езжайте в поезде, нажмите, чтобы расплатиться в магазине, получите легкий доступ к своему посадочному талону, сохраните свои карты лояльности и многое другое. Держите все под защитой в одном месте, куда бы вы ни отправились».

Mastercard предоставляет клиентам более безопасные, надежные и специальные способы оплаты, т. е. помогает им избежать определенных операций, таких как передача банковских карт другим лицам, физическое прикосновение к кнопкам или обмен наличных.

GooglePay доступен в банках-партнерах Mastercard, таких как ABB, Kapital Bank, Bank Respublika, Unibank, Rabitabank и Pashabank. Владельцы карт Mastercard теперь смогут получать выгоду как от кампаний Mastercard, так и от предложений, предоставляемых банками. Кроме этого, мы, как Mastercard, предоставляем преимущества в рамках кампаний, осуществляемых в различных торговых предприятиях и брендовых магазинах по всей стране (полный список магазинов и брендов: https://mstr.cd/gpay)