Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertruck с обещанными характеристиками и ценой

На ежегодном собрании акционеров Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) сделал несколько заявлений. Он сообщил акционерам, что Tesla приближается к созданию полностью беспилотных машин, которые смогут двигаться без водителя за рулем.

Кроме того, он заявил, что компания намерена выпустить пикап Cybertruck в середине 2023 года, но при этом она не сможет продавать его с характеристиками и ценой, заявленными в 2019 году.

«Я думаю, что невозможно было предвидеть ту инфляцию, которую мы увидели», — сказал Маск.

Он добавил, что Tesla начнет устанавливать производственное оборудование для выпуска Cybertruck в течение следующих месяцев на своем заводе в Остине, штат Техас.

На момент анонса Cybertruck с одним электродвигателем предлагался для предзаказа за 39900 долларов, версия с двумя электродвигателями — от 49900 долларов, а версия с тремя моторами — от 69900 долларов.

Насколько изменятся характеристики и цена Cybertruck, будет известно ближе к выходу пикапа.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az