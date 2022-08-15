Lumina Desk: «умный стол» со встроенным монитором и собственной ОС

Компания Lumina представила «умный стол» Lumina Desk – «совершенное рабочее устройство для результативной работы». Прямо в столешницу встроена 24-дюймовая OLED-панель с максимальной яркостью 1200 нит. Дисплей не является сенсорным, а его настройка осуществляется с помощью отдельного приложения.

На этом дисплее могут быть размещены виджеты, сообщения в социальных сетях, биржевые котировки и прочая актуальная для владельца стола информация, которую всегда удобно иметь под рукой.

Lumina Desk работает на собственной операционной системе Lumina OS, которая совместима как с Windows, так и с macOS. Компания также предоставила SDK для создания пользовательских приложений.

На всей поверхности стола можно заряжать гаджеты с помощью беспроводной зарядки мощностью до 200 Вт. Стол также оснащен шестью портами USB-C, шестью розетками, спрятанными в отсеке для хранения кабелей, а также двумя беспроводными зарядными панелями, которые также спрятаны и встроены в поверхность стола. Длина столешницы составляет 1,5 м.

Кроме того, предусмотрены функции, направленные на поддержание здоровья: таймер, следящий за тем, как долго пользователь сидит или стоит, напоминание о необходимости периодически делать перерывы, а также возможность запланировать время перехода стола из режима работы сидя в режим работы стоя. В программном обеспечении стола также предусмотрены различные ситуации, например, если пользователь общается по видеозвонку, стол может не выполнять некоторые функции, активация которых может помешать общению.

Цена Lumina Desk пока не раскрывается.

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