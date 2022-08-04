Linux стал рекордсменом по темпам роста числа вирусов и троянов

За первые 6 месяцев 2022 года количество вредоносных программ под Linux выросло на 646%, сообщает zoom.cnews.ru. Это абсолютный рекорд среди операционных систем. Атаки на Linux-системы выгодны хакерам, поскольку на них работают облака, а также устройства Интернета Вещей, которые можно подключить к ботнет-сети.

Операционные системы на базе Linux в совокупности заняли первое место по темпам прироста написанного специально под них вредоносного софта. По данным сервиса Atlas VPN, всего за год, с первой половины 2021 года, число малварей под Linux подскочило на 646%.

Если годом ранее видов и модификаций такого рода ПО было в пределах 226300, то теперь уже почти 1,69 млн. Но это не единственный антирекорд Linux — в период с 1 января по 30 июня 2022 года в мире появилось больше вредоносных программ под эту систему, чем за весь 2021 год.