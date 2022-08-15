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15 августа, 2022
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LinkedIn реорганизует команду маркетинга глобальных мероприятий

LinkedIn

LinkedIn, социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, уволит всю команду маркетинга глобальных мероприятий, об этом сообщает AdWeek.

В компании подтвердили информацию и отметили, что сотрудники могут перейти на работу в новый отдел, который сосредоточится на гибридных, виртуальных и офлайн активностях.

Представитель LinkedIn сообщил, что организация мероприятий сильно поменялась за последние годы. Поэтому новая команда сосредоточится на виртуальных направлениях.

Об увольнении на страничке в LinkedIn первым сообщил старший менеджер отдела Чак Джонсон. Он возглавлял команду с ноября 2018 года. Отдел прекратит работу 9 сентября. Он отметил в публикации аккаунты крупных брендов и IT-гигантов и призвал их рассмотреть «пул чрезвычайно талантливых людей».

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