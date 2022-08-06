LG выпустила планшет Ultra Tab с экраном 2К и Snapdragon 680

Компания LG представила в Южной Корее доступный планшет Ultra Tab под управлением операционной системы Android 12. Это первое мобильное устройство компании с момента объявления о закрытии подразделения по выпуску смартфонов.

Корпус планшета имеет сертификацию по защите от внешних повреждений MIL-STD 810G. LG Ultra Tab оборудован 10,35-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2000 × 1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Есть поддержка пера Wacom AES 2.0, которое позволяет рисовать и делать рукописные заметки.

Планшет построен на базе процессора Snapdragon 680, в состав которого входит графический ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 64 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 27,1 Втч. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, 8 Мп основная камера, фронтальная на 5 Мп и четыре динамика. Габариты составляют 247,6 × 157,3 × 7,1 мм, вес — 458 гр.

LG Ultra Tab уже поступил в продажу на рынок Южной Кореи в расцветке корпуса Charcoal Gray по ориентировочной цене 327 долларов. Чехол-клавиатура продается отдельно.

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