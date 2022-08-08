LG представила линейку TWS-наушников TONE Free 2022 с активным шумоподавлением

Компания LG Electronics представила линейку беспроводных наушников TONE Free 2022. Новинки обеспечивают максимальное качество звука благодаря передовым аудиотехнологиям, улучшенному дизайну и ряду функций.

Флагманские модели TONE Free T90 и T60 разработаны в партнерстве с британской компанией Meridian Audio. Используется технология Meridian Headphone Spatial Processing (HSP), которая воссоздает реалистичную звуковую сцену, имитирующую ощущения от прослушивания полноценной аудиосистемы, а также обеспечивает вокал с первозданной четкостью. Применены динамические излучатели диаметром 11 мм.

Модель TONE Free T90 поддерживает Dolby Head Tracking – технологию позиционирования звука для создания эффекта полного погружения. Реализованы улучшенные средства активного шумоподавления (ANC). Инструмент Real Time ANC Optimizer при этом подстраивает работу системы шумоподавления в соответствии с текущим расположением вкладышей в ушах пользователя. В TONE Free T90 установлен дополнительный датчик Voice Pick Up (VPU), который анализирует обстановку и может усиливать голос пользователя, если вокруг шумно.

Заявленное время автономной работы достигает 9 часов. Зарядный футляр увеличивает время до 20 часов. Есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Наушники получили защиту от влаги и пыли по стандарту IPX4. В комплект входит зарядный футляр UVnano с функцией обеззараживания: ультрафиолетовое излучение уничтожает большинство бактерий.

Цена LG TONE Free T90 составляет 229,99 долларов, TONE Free T60 – 199,99 долларов.

Модели TONE Free Fit TF7 и TF8 ориентированы на спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни. Используются технология Meridian Audio, обеспечивающая звук высокого качества и средства активного шумоподавления (ANC).

Заявленная автономность – 10 часов. Зарядный футляр позволяет увеличить время до 30 часов. Есть функция быстрой зарядки. Применяется защита от влаги, пота и пыли по стандарту IP67. В комплект поставки также входит зарядный футляр UVnano.

Модель TF8 поддерживает функцию Plug & Wireless, которая позволяет использовать зарядный футляр как беспроводной передатчик для наушников. С помощью кабеля USB Type-C — AUX можно подключить к нему мобильные устройства, компьютеры, тренажеры и т.д.

Цена LG TONE Free Fit TF7 и TF8 составляет 183,99 и 199,99 долларов соответственно.

Начало продаж всех моделей TWS-наушников запланировано на конец августа.

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