LG представил телевизор LX3 Flex с гибким 42-дюймовым OLED-экраном

В преддверии выставки IFA 2022, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине, компания LG Electronics представила свой первый OLED-телевизор с гибким дисплеем. Новинка получила название LX3 Flex.

Телевизор оборудован 42-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840 х 2160 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления до 120 Hz. Есть поддержка HDR. Заявлена 100-процентная точность цветопередачи, время отклика в 0,1 мс и низкая задержка.

LG OLED Flex получил несколько сертификатов, подтверждающих отсутствие мерцания и бликов. Также у экрана есть «супер-антибликовое» покрытие LG (SAR), которое уменьшает визуальные артефакты.

Дисплей способен трансформироваться от абсолютно плоского до изогнутого с радиусом кривизны 900R при помощи специального механизма (предусмотрено 20 различных положений). Это позволит выбрать оптимальную форму экрана в зависимости от расстояния до него. Также отрегулировать положение дисплея можно с помощью комплектной подставки. Она позволяет наклонять или отклонять экран и поднимать его на 140 мм.

Установлен процессор Alpha 9 5-го поколения, который использует фирменные алгоритмы обработки изображения. Телевизор поддерживает облачные сервисы Google Stadia и NVIDIA GeForce Now, позволяя играть в ПК-игры даже без компьютера.

Есть модуль Wi-Fi 6, четыре порта HDMI 2.1 и ТВ-тюнер. Режим Multi View позволяет одновременно просматривать контент из двух разных источников и воспроизводить нужный аудиоканал. Функция Switching Hub позволяет использовать встроенный микрофон LG OLED Flex и любые устройства, подключенные через USB-порты телевизора. Акустическая система телевизора представлена двумя динамиками суммарной мощностью 40 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Также есть поддержка VRR (технология переменной частоты обновления), режима автоматической низкой задержки (ALLM), Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Цена и дата начала продаж телевизора пока не сообщаются.

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