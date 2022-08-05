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5 августа, 2022
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Lenovo заняла 171-е место в списке «FORTUNE Global 500» и вошла в число 15 лучших технологических компаний мира

FORTUNE Global 500

Достигнув исторических результатов за 21/22 финансовый год, компания Lenovo заняла 171-е место в ежегодном списке Global 500 журнала FORTUNE и вошла в число 20 лучших (14-е место) компаний технологического сектора, упомянутых в этом списке.

The FortuneGlobal 500 — это ежегодный рейтинг 500 крупнейших корпораций мира по совокупному доходу. В совокупности компании из The Global 500 получили 37,8 трлн. долларов выручки и 3,1 трлн. долларов прибыли в 2021 году, в них работает 69,6 млн. человек по всему миру, и они представлены в 33 странах.

Рейтинг Lenovo отражает глобальное присутствие и деятельность компании на 180 рынках мира, а также ее активную приверженность инновациям, подкрепленную обязательствами в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления. Lenovo продолжает свое превращение из производителя устройств в глобальную технологическую компанию, которая также предлагает услуги и решения.

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