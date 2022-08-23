Lenovo Yoga Slim 770i Carbon: тонкий ноутбук с прочным корпусом и 12-ядерным Intel Alder Lake

Компания Lenovo представила тонкий ноутбук Yoga Slim 770i Carbon. Устройство заключено в прочный корпус в соответствии со стандартом MIL-STD-810H.

Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым дисплеем разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Hz. Максимальная яркость достигает 400 кд/м2, заявлено 110% охвата цветового пространства sRGB. Говорится о поддержке Dolby Vision.

В основе Lenovo Yoga Slim 770i Carbon лежит аппаратная платформа Intel Alder Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-1260P (12 ядер), в состав чипа входит графический ускоритель Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe — до 512 Gb.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 50 Втч. В оснащение ноутбука также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz) и Bluetooth 5.1, интерфейсы Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen2 Type-C, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый и веб-камера 720р. Габариты составляют 300,98 × 206,03 × 14,80 мм, вес — 972,7 гр. На устройство установлена операционная система Windows 11 Home.

Цена ноутбука Lenovo Yoga Slim 770i Carbon пока не уточняется.

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